Depremden 138 saat sonra enkazdan çıkartılan mucize bebek, Adana'da doktor gözetiminde | Video

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazların meydana geldiği kentlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde beton yığınlarının arasından 138 saat sonra çıkartılan 2 aylık bebeğin tedavisi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.