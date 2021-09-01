DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video
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DEVA Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Adıgüzel, Yunanistan’a illegal yollardan kaçmak isterken yakalandı. FETÖ sanığı olan Adıgüzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.