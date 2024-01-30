Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Genel Başkanlığından istifa eden Karadayı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanlığından istifa eden Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.