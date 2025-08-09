Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor" | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, "Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
