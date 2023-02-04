Diyarbakırlılar kar yağışını halayla karşıladı | Video
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşlar karın gelişini halayla kutladı. Müzik açıp oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Diyarbakırlılar kar yağışını halayla karşıladı | Video 04.02.2023 | 17:54
03:43
Salih Tuna | Çağrılmayan Kemal 04.02.2023 | 17:08
03:47
Mahmut Övür | 'Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi biliyorum' 04.02.2023 | 16:40
04:31
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu her senaryoda hedefte olacak 04.02.2023 | 16:38
03:18
Mehmet Barlas | ABD yeni operasyon peşinde 04.02.2023 | 16:35
04:08
Melih Altınok | İmamoğlu'nun yolu 04.02.2023 | 16:32
44:12
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video 04.02.2023 | 16:22
00:29
HDP'li vekiller teröristin cenazesine katıldı | Video 04.02.2023 | 15:31
03:28
Başkan Erdoğan makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti | Video 04.02.2023 | 13:34
00:41
02:55
03:53
32:51
06:06
00:57
10:58
Bakan Varank: "Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapacağız" | Video 03.02.2023 | 12:56
02:24
03:43
09:23