Video Haber Diyarbakırlılar kar yağışını halayla karşıladı | Video
Diyarbakırlılar kar yağışını halayla karşıladı | Video

Diyarbakırlılar kar yağışını halayla karşıladı | Video

04.02.2023 | 17:54

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşlar karın gelişini halayla kutladı. Müzik açıp oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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