Video Haber Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor | Video
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor | Video

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor | Video

17.04.2023 | 11:40

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açılıyor. Devasa gemi havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen devasa gemi, bugün halkın ziyaretine açılıyor. Bugün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açılacak gemi ayrıca 18-23 Nisan tarihleri arasında 10.00'dan 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

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