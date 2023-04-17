Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor | Video
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açılıyor. Devasa gemi havadan görüntülendi.
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