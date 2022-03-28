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Ekrem İmamoğlu'nun balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi | Video 28.03.2022 | 10:45
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar esaretindeyken Rumelikavağı'nda İngiltere Büyükelçisi ile yediği balığın faturası iki İBB çalışanına kesildi. Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yaşayan 2 İBB çalışanı Saim Tanır ve Osman Turan işten atıldılar.