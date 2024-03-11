Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş deste deste para sayarken görüntülendi | Video
CHP'de yapılan genel başkanlık seçiminden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para ile delege satın aldığı iddiaları gündem olmuş ve kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Söz konusu olaya ilişkin para trafiğinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında deste deste para saydığı görüldü.
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