Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama... | Video 15.05.2022 | 19:36
01:15
Avusturya lideri Nehammer’den ‘Türkiye’ mesajı | Video 15.05.2022 | 19:14
02:37
Açılışı dün yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'na yolcu akını | Video 15.05.2022 | 18:41
01:33
Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip | Video 15.05.2022 | 18:38
19:26
01:20
04:34
Burhanettin Duran | Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç kararı ne olur? 14.05.2022 | 17:13
04:10
Melih Altınok | Yargının Kaftancıoğlu kararı siyasi mi? 14.05.2022 | 16:56
03:38
Mehmet Barlas | Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya soğuk duş 14.05.2022 | 16:52
03:46
Hasan Basri Yalçın | Ukrayna'nın Suriye yansımaları 14.05.2022 | 16:47
04:26
Mahmut Övür | Kaftancıoğlu 'gölge başkan' 14.05.2022 | 16:39
34:57
06:09
05:25
04:02
06:34
00:11
03:07
Salihli’yi sağanak vurdu, yollar göle döndü | Video 13.05.2022 | 23:08
01:36:22
01:32
Hindistan’da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı | Video 13.05.2022 | 22:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerini, geleneksel Türk sanatlarına yaptığı katkı nedeniyle kutlayarak, " Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa'nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.