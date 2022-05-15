Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerini, geleneksel Türk sanatlarına yaptığı katkı nedeniyle kutlayarak, " Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa'nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.