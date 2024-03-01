Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi.
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