Video Haber Emine Erdoğan’dan Semerkand’da sergi ziyareti | Video
Emine Erdoğan’dan Semerkand’da sergi ziyareti | Video

Emine Erdoğan’dan Semerkand’da sergi ziyareti | Video

11.11.2022 | 12:11

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da "Özbekistan'ın Renkleri" sergisini ziyaret etti.

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