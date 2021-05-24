Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den canlı yayında Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AHaber-APara ortak yayınında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, Sakarya Gaz Sahası'ndaki son gelişmeler ve diğer konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez Karadeniz'deki çalışmalar kapsamında işbirliği yapıldığına dikkat çekerek, "Fatih Sondaj Gemisi kuyu açacak, Kanuni tamamlama işi yapacak." dedi.