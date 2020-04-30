"Enflasyonun bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum" | Video

Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abuzer Pınar, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunu; A Para canlı yayınında değerlendirdi. Pınar, Türkiye’de ve dünyada enflasyonla alakalı bir sorun olmadığını söyledi. Ayrıca Pınar, Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceğini de belirtti. İşte Pınar’ın canlı yayındaki açıklamaları...