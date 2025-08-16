Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa son yolculuğuna uğurlandı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76), son yolculuğuna uğurlandı.
