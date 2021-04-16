Esra Erol'da büyük şok! 3 aydır kayıp olan kadını Esra Erol buldu ve kocasıyla canlı yayında yüzleştirdi | Video
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ATV'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından 'Esra Erol'da bugün 2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp sırra kadem basan Ayşe Çağlar, konu olarak ele alındı. Kayıp olan Ayşe Çağlar'ı Esra Erol buldu ve canlı yayına getirdi. “Hiçbir sorunumuz yoktu” diyen Muzaffer Çağlar’ın eşi Ayşe Hanımı çok kısa sürede bularak stüdyoya getiren Esra Erol karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.