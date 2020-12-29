Evladı kaçırılan anne HDP önünde haykırdı: Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? | Video

Diyarbakır annelerinin nöbeti sürürüyor. PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede?" sözleriyle sitem etti.