Evladı kaçırılan anne HDP önünde haykırdı: Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video 30.12.2020 | 00:02
00:29
02:44
02:43
00:12
Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotlarından anlamlı mesaj! | Video 29.12.2020 | 21:17
01:30
03:25
00:19
CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video 29.12.2020 | 19:52
00:49
01:32
CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video 29.12.2020 | 17:28
08:46
04:16
Okan Müderrisoğlu 'AİHM’in çelişkileri karşısında Türk yargısının duruşu' 29.12.2020 | 15:28
20:35
04:39
Salih Tuna 'Erkek dövmek sanatı' 29.12.2020 | 12:50
02:59
Mehmet Barlas 'Ermenistan da Yunanistan da sanki savaş çıkarmaya hevesliler' 29.12.2020 | 12:47
00:55
2021 yılı emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu | Video 29.12.2020 | 12:03
02:55
Haşmet Babaoğlu 'Sırada “yeni sürüm” mü var?' 29.12.2020 | 11:52
04:35
Mahmut Övür 'FETÖ ve Roboski tuzağı' 29.12.2020 | 11:49
03:54
Hasan Basri Yalçın 'Libya yeniden hareketlenir mi?' 29.12.2020 | 11:46
05:06
Burhanettin Duran '2020’den 2021’e gündem' 29.12.2020 | 11:44
Diyarbakır annelerinin nöbeti sürürüyor. PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede?" sözleriyle sitem etti.