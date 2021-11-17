Video Haber Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video
Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video

Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video

17.11.2021 | 00:08

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili olarak adliye sevk edilen 5 kişiden oğlu Ç.Ö.(21) adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ferit A.(39) ise tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Bilindiği üzere olay sabah Hamidiye Mahallesi'nde 590'ıncı sokak üzerinde meydana gelmişti.

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