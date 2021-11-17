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OTOMATİK OYNAT
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Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 17.11.2021 | 00:08
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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 16.11.2021 | 23:30
03:08
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İspanya'da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı | Video 16.11.2021 | 21:23
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Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç'un son görüntüleri | Video 16.11.2021 | 20:06
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Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video 16.11.2021 | 18:37
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Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti | Video 16.11.2021 | 18:19
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Yavuz Donat | Siyasetin sefaleti 16.11.2021 | 16:09
02:49
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu Amerika’ya FETÖ Türkiye’ye 16.11.2021 | 16:08
00:20
CHP'li Gökmen Öğüt'ten Ayşenur Arslan'ı şaşırtan NATO çıkışı | Video 16.11.2021 | 15:19
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Başkan Erdoğan: 2023 seçimlerin kilidi gençlerimiz olacak 16.11.2021 | 15:15
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15 Temmuz firarisi hakim yakalandı | Video 16.11.2021 | 14:52
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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 16.11.2021 | 13:32
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili olarak adliye sevk edilen 5 kişiden oğlu Ç.Ö.(21) adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ferit A.(39) ise tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Bilindiği üzere olay sabah Hamidiye Mahallesi'nde 590'ıncı sokak üzerinde meydana gelmişti.