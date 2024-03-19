Video Haber FETÖ firarisi Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı | Video
FETÖ firarisi Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı | Video

FETÖ firarisi Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı | Video

19.03.2024 | 11:13

İstanbul Emniyeti; FETÖ'ye yönelik bir operasyon düzenledi. Hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası’nca yedi yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen ve kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, Çekmeköy İlçesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firar durumda olan Bekir Boydak yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekiplerince yapılan ortak operasyonda, hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi Bekir Boydak'ın İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaşıldı. Kayyum atanan Boydak Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu üyesi Boydak'ın, Çekmeköy ilçesinde bulunan saklanabileceği bazı adresler takibe alındı. Belirlenen adreslere yönelik sabaha karşı saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda örgütü üyeliğinden "firari" olarak aranan Bekir Boydak, yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Boydak'ın, FETÖ/PDY'nin mali ayağını şekillendiren yapıda yer aldığı ileri sürülüyor.

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