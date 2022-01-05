Video Haber Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak | Video
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak | Video

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak | Video

05.01.2022 | 01:16

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı. Komite, 2021 yılı enflasyon gelişmelerini değerlendirdi, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirleri görüştü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, enflasyon gelişmelerinin ele alındığı belirtilerek, "Arz güvenliğinin devamını sağlayacak ek tedbirler alınacak." ifadelerine yer verildi.

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