GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi | Video

Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki eğitim kurumlarından Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci mezun olarak diploma aldı. ‘Türkiye’nin yurtdışında açtığı bir yükseköğretim kurumundan mezun vermesinin yüzyılda bir ilk olduğunu duyuran Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.