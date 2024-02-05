Video Haber Gazze’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi
Gazze’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi

Gazze’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi

05.02.2024 | 20:37

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yıkımın görüntülerini paylaşarak, “Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir yıkım ve zorla yerinden edilmedir” dedi.

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