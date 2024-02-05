Gazze’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yıkımın görüntülerini paylaşarak, “Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir yıkım ve zorla yerinden edilmedir” dedi.