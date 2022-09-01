Video Haber Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi | Video
Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi | Video

Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi | Video

01.09.2022 | 21:19

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, öldürülen PKK'lı terörist ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, bahse konu terörist için 'rahmet' diledi.

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