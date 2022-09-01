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Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi | Video 01.09.2022 | 21:19
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Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video 01.09.2022 | 19:33
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AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 01.09.2022 | 19:35
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SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.09.2022 | 19:25
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Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video 01.09.2022 | 19:01
04:02
CHP’de eylem- söylem anlaşmazlığı | Video 01.09.2022 | 18:20
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Bayraktar'ın Hürkuş uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı | Video 01.09.2022 | 17:49
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MHP Lider Bahçeli: "Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş yılı olacaktır" | Video 01.09.2022 | 16:15
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Minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var | Video 01.09.2022 | 01:24
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video 31.08.2022 | 22:37
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İşte 'SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist | Video 31.08.2022 | 19:24
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, öldürülen PKK'lı terörist ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, bahse konu terörist için 'rahmet' diledi.