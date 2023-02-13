Hatay’dan bir sevindirici haber daha... 183 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video
Hatay merkez Antakya ilçesinde bir kişi daha 183 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Umutların tükenmediği deprem bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Berber adlı şahıs hastaneye kaldırıldı.
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