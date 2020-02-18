HDP bekçilerden neden rahatsız? Melih Altınok, canlı yayında HDP'nin rahatsız olduğu o rakamları açıkladı... | Video
atv'de yayınlanan Son Durak programında; Melih Altınok, Arka Sokaklar isimli dizide bekçilerle ilgili sahneye tepki gösterdi. Melih Altınok, HDP'nin bekçilerden rahatsızlığını hatırlatarak son zamanlarda yaşanan asayiş ve suç oranlarındaki düşüşle ilgili rakamları paylaştı.
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