HDP'li vekillerin karıştığı kazada taksici ölmüştü! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ankara’da HDP milletvekillerini taşıyan aracın ticari taksi ile çarpması ile taksi şoförünün hayatını kaybettiği ve 3 HDP’li vekilin hafif yaralandığı kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

Emek 4. Cadde ile Ziyabey Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan aracın Soner Özenç (55) idaresindeki ticari taksi ile çarpışma anı mobese kameralarına yansıdı.