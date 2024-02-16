Video Haber Heyelan sonucu karayoluna inen toprak yığını kaldırıldı
Heyelan sonucu karayoluna inen toprak yığını kaldırıldı

Heyelan sonucu karayoluna inen toprak yığını kaldırıldı

16.02.2024 | 18:26

Muş’un Varto ilçesinde heyelan sonucu kara yoluna inen toprak yığını, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından kaldırıldı.

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