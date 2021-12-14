İBB’nin algısı çöktü! | Video

İBB Meclisi'nde konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, daha önce Halk Ekmek büfelerine günde 3 kez servis yapıldığını belirterek, “Bu servis sayısını 2’ye düşürdüler ve zamanında da göndermiyorlar. Gönderdikleri yerlere de yeterli sayıda ekmek göndermiyorlar” dedi.