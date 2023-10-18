İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. 4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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