İğneada açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi | Video

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Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında denizde bulunan mayını etkisiz hale getirme çalışmalarına başlandı. Ayrıca denizdeki mayın, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
ERKEN ÖNLEM ALINMIŞTI
Ayrıca İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklaması Karadeniz'de bulunan Kırklarelili balıkçılar, İğneada'ya dönmüştü.