İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle deprem bölgesinde yeni yaşam alanları kuruluyor. Kahramanmaraş depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Malatya’da şu ana kadar 10 bin 679 aile yeni evlerine kavuştu. İkizce’de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, “Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok” ifadesini kullandı. Yeni evine taşınan Zeynal Yalçın ise “Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, ‘nasıl yapılabilir?’ diye düşünmüştüm. Ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık" dedi.
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