İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletli 2 kişi, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçarken, olayın iş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşmesi facianın önüne geçti.