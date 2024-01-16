Video Haber İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar

İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar

16.01.2024 | 23:33

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletli 2 kişi, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçarken, olayın iş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşmesi facianın önüne geçti.

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