Video Haber İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli babanın metaneti hayran bıraktı | Video

İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli babanın metaneti hayran bıraktı | Video

İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli babanın metaneti hayran bıraktı | Video
17.05.2021 | 18:34

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 çocuğu ve eşini kaybeden Hadidi'nin metaneti izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

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