İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyeleri 23 Nisan'ı evlerinden İstiklal Marşı çalarak kutladı | Video

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) üyeleri, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden icra ettikleri İstiklal Marşı ile kutladı.