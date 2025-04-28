Video Haber İstanbul Valisi Davut Gül: "Okullarımız depremde hasar almadı" | Video
İstanbul Valisi Davut Gül:

İstanbul Valisi Davut Gül: "Okullarımız depremde hasar almadı" | Video

28.04.2025 | 10:58

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını belirtti.

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