İstanbul'da hangi ilçeler daha risksiz? Uzman isim 4 ilçeyi haritada gösterdi | Video
Kahramanmaraş depreminin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi. A Haber ekranlarına konuşan Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan ise yüreklere su serpen bir açıklama geldi. İstanbul'un zeminin sağlam olduğunu ve doldurma olan yerlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, özellikle 4 ilçeye işaret edip haritada göstererek "Buraların zeminini balyozla bile kıramıyoruz" dedi.
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