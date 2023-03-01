İstanbul'da hangi ilçeler daha risksiz? Uzman isim 4 ilçeyi haritada gösterdi | Video

Kahramanmaraş depreminin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi. A Haber ekranlarına konuşan Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan ise yüreklere su serpen bir açıklama geldi. İstanbul'un zeminin sağlam olduğunu ve doldurma olan yerlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, özellikle 4 ilçeye işaret edip haritada göstererek "Buraların zeminini balyozla bile kıramıyoruz" dedi.