Video Haber İstanbul'da taksici rezaleti! Kendisine tepki gösteren sürücüye cinsel organını gösterdi | Video

İstanbul'da taksici rezaleti! Kendisine tepki gösteren sürücüye cinsel organını gösterdi | Video

İstanbul'da taksici rezaleti! Kendisine tepki gösteren sürücüye cinsel organını gösterdi | Video
10.07.2020 | 13:33

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Galata’daki iş yerinden çıkarak 3 çalışanıyla otomobiline binen işletmeci, Şişhane Meydanı’nda yolu kapatarak müşteri için kavga eden taksiciye korna çalarak tepki gösterdi. Küfür ve hakaretler ederek karşılık veren taksici, kendisini görüntüleyen işletmeciye, “bunu da çek” diyerek çıkarttığı cinsel organını gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu Şişhane Sadi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galata'da işletmecilik yapan Erdem E, işyerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola koyuldu. İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını gördü. Yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya bastı.

Küfürler edip cinsel organını gösterdi

Bunun üzerine duruma sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü, işletmeci Erdem E'ye küfür ve hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra kendisine saldırdığı iddia edilen taksicinin kontrolden çıktığını fark eden işletmeci, cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı. Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, "bunu da al" diyerek cinsel organını çıkarttı. Taksicinin rezaleti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksiciden ayrı ayrı şikayetçi oldular

Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Yaşadıkları şokun ardından Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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