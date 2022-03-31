İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler | Video

İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınması deprem etkisi yarattı. Ağıralioğlu sık sıkCHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alındı ve A Takımı’nda yer verilmedi. Yavuz Ağıralioğlu son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti. Bu eleştiri de Ağıralioğlu'nun sonunu getirdi ve partide pasifize edildi. Peki İYİ Parti’de HDP ile işbirliğinin altyapısı mı hazırlanıyor? Muhalefette CHP ve HDP düzenlemesi mi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.

İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınması deprem etkisi yarattı. Ağıralioğlu sık sıkCHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alındı ve A Takımı'nda yer verilmedi. Yavuz Ağıralioğlu son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti. Bu eleştiri de Ağıralioğlu'nun sonunu getirdi ve partide pasifize edildi. Peki İYİ Parti'de HDP ile işbirliğinin altyapısı mı hazırlanıyor? Muhalefette CHP ve HDP düzenlemesi mi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.