Video Haber İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımında İHA muhabirini darp eden saldırganlardan şaşırtan savunma

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımında İHA muhabirini darp eden saldırganlardan şaşırtan savunma

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımında İHA muhabirini darp eden saldırganlardan şaşırtan savunma
26.06.2021 | 12:07

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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden 4 saldırganın ifadeleri ortaya çıktı. Saldırganlardan üçünün ifadelerinde, öldüresiye dövdükleri muhabiri hiç görmediklerini söyledikleri öğrenildi.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Lütfü Türkkan'a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'yu darp eden Lütfü Türkkan'ın yeğeni İbrahim Hasırcı'nın, çiftliğin idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz'ın, Lütfü Türkkan'ın makam şoförü Çağhan Çileli'nin ve Yusufcan Çapraz'ın ifadeleri ortaya çıktı. Saldırgan şahıslardan üçünün, darp edilen muhabiri hiç görmediklerini söylemeleri ise dikkat çekti.


Yere yatırıp tekmeledi, 'Beraber yere düştük' dedi
Gazeteci Mustafa Uslu'yu ağır bir şekilde darp eden ve yüzünde kalıcı bir yara açılmasına sebep olan saldırganlardan İbrahim Hasırcı verdiği ifadesinde, "Müştekinin aldığı görüntüleri jandarma ekiplerine iletmek için müştekiyi tuttuğum anda beraber yere düştük. Müştekiye ait çantada bulunan kameralar bu sırada zarar görmüş olabilir. Bu sırada Ahmet Yılmaz yanımıza gelerek beni yerden kaldırdı. Müşteki ayağa kalktıktan sonra bana yönelik küfür etti. Beni tekmeledi, bana hakaret etti" şeklinde konuştu.


"Kim darp etti bilmiyorum"
Kendisinin o anda olay yerinde olduğunu kabul etmesine rağmen gazeteci Mustafa Uslu'nun kendisini nasıl teşhis ettiğini anlamadığını söyleyen Çiftliğin idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz ise, "Olay anında görüntü almak isteyen gazeteci İbrahim Hasırcı isimli şahıs yıkım bittiği zaman görüntü alınmasına izin verileceğini söyledim. İbrahim Hasırcı ile aramda yaklaşık 30 metre vardı. Ben İbrahim Hasırcı ile ismini dosya kapsamından öğrendiğim Mustafa Uslu'nun birlikte yere düştüğünü gördüm. Bunun üzerine yanlarına gittim. Müştekiyi kim darp etti bilmiyorum. Müşteki beni nasıl teşhis etmiş bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.


"Köfte almaya gitmiştim"
Kendisinin Lütfü Türkkan'ın makam şoförü olduğunu dile getiren Çağhan Çileli de, "Dün olay saatlerinden önce Lütfü Türkkan'ın oğlu Mehmet Türkkan'ı çiftliğe götürdüm. Olay yerinde bulunma sebebim budur. Olay anında ben Köseler köyünde bulunan köfteciden köfte almaya gitmiştim. Geri döndüğümde gazeteci Mustafa Uslu'nun darp edildiğini öğrendim. Olay anında orada değildim. Müşteki beni nasıl teşhis etmiş bilmiyorum" ifadelerini kullandı.


Bahane bulamayınca avukatını şahit tuttu
Darp şüphelilerinden elektrik elektronik işi ile uğraştığını kaydeden Yusufcan Çapraz ise, "Dün olay yerine arkadaşım olan Mehmet Türkkan ile birlikte gittik. Çiftliğe gitmemin amacı Mehmet'in yanında olmaktı. Olay anında çiftlikte bulunan çardakta avukatım Sercan ile birlikte oturuyorduk. Müştekinin kim tarafından nasıl darp edildiğini görmedim. Müşteki beni nasıl teşhis etmiş bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

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