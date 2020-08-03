İzmir Çeşme'de plajda dünyaca ünlü Top Model Daria Kyryliuk'a feci dayak | Video
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İzmir Çeşme'de dünayca ünlü Top Model Daria Kyryliuk'a plajda skandal dayak! Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı dünyaca ünlü Top Model Daria Kyryliuk, 'The Beach of Momo' isimli mekanda güvenlik görevlileri ve garsonlar tarafından feci şekilde dövüldü.