İzmir'de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan böyle yakalandı | Video
İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. 16 yaşındaki saldırganın yakalanma anları kameraya yansıdı.
