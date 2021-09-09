İzmir'de 'Adalar Denizi' Sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen 'Adalar Denizi' Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Yunanistan'ın maksimalist politikaları ve uzlaşmaz tavırlarının iki ülke arasında ilişkileri gerdiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'ı haklarımıza saygı duymaya ve oldubittilerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi.