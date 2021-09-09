Video Haber İzmir'de 'Adalar Denizi' Sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video

İzmir'de 'Adalar Denizi' Sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video

İzmir'de 'Adalar Denizi' Sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video
09.09.2021 | 14:47

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen 'Adalar Denizi' Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Yunanistan'ın maksimalist politikaları ve uzlaşmaz tavırlarının iki ülke arasında ilişkileri gerdiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'ı haklarımıza saygı duymaya ve oldubittilerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi.

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