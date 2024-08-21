Video Haber İzmir’de suç örgütüne yönelik “Kuyu-19” operasyonu: 15 şüpheli yakalandı | Video
İzmir’de suç örgütüne yönelik “Kuyu-19” operasyonu: 15 şüpheli yakalandı | Video

İzmir’de suç örgütüne yönelik “Kuyu-19” operasyonu: 15 şüpheli yakalandı | Video

21.08.2024 | 08:41

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, İzmir’de elebaşılığını yurt dışında firar olan Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-19” operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir'de "Kuyu-19" operasyonu düzenlendi. Elebaşılığını yurt dışında firar olan Adnan Üstün'ün yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

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