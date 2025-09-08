Video Haber İzmir'deki alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | video
İzmir'deki alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | video

İzmir'deki alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | video

08.09.2025 | 12:35

Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah 16 yaşında bir çocuğun pompalı tüfekle yaptığı saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru ile 4 vatandaş yaralandı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin E.B. olduğu açıklanan 16 yaşındaki saldırgan, temin ettiği pompalı tüfek ile Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru ile 4 vatandaş yaralandı. Olayın şüphelisi E.B. de yaralı olarak kıskıvrak yakalandı. Şehit Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in daha önce terörle mücadelede görev aldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Bu arada saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İlk tespitlere göre olay şöyle gerçekleşti: E. B. isimli saldırgan, saat 08.50 sıralarında polis merkezinin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Lise 3. sınıf öğrencisi olan saldırgan, babasına ait pompalı tüfek ile polis merkezine doğru ateş etmeye başladı. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Aynı polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı da bacağından yaralandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ, SİLAH SESLERİ ÜZERİNE AŞAĞI İNMİŞ
Olay esnasında polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in silah sesleri üzerine ikametinden aşağı indiği ve saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirildi. Kaçmaya çalışan saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırganın suç kaydının bulunmadığı ve geçmişte yapılmış herhangi bir örgütlü suç soruşturmasına konu olmadığı tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, SALDIRIYI LANETLEDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada şunları paylaştı: "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."
Olaya ilişkin tahkikat İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’deki alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | video 11:46
İzmir'deki alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | video 08.09.2025 | 12:35
SON DAKİKA | Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı’na gideceğini açıkladı 03:22
SON DAKİKA | Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı 08.09.2025 | 12:25
İzmir’deki alçak saldırı nasıl gerçekleşti? Görgü tanıkları A Haber’e anlattı | Video 06:19
İzmir'deki alçak saldırı nasıl gerçekleşti? Görgü tanıkları A Haber'e anlattı | Video 08.09.2025 | 11:14
İzmir’de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan böyle yakalandı | Video 05:44
İzmir'de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan böyle yakalandı | Video 08.09.2025 | 10:57
SON DAKİKA! İzmir Balçova’da polis karakoluna saldırı! 2 şehit, 1 yaralı | Video 01:51
SON DAKİKA! İzmir Balçova'da polis karakoluna saldırı! 2 şehit, 1 yaralı | Video 08.09.2025 | 10:15
CHP İl Başkanlığında toplanan grup, polise zor anlar yaşattı | Video 00:39
CHP İl Başkanlığında toplanan grup, polise zor anlar yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:53
MSB’den Filenin Sultanları’na destek paylaşımı | Video 01:16
MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18
Başkan Erdoğan’ın, Terörsüz Türkiye mektubu Sakarya’da şehit ailesine ulaştı | Video 03:51
Başkan Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'da şehit ailesine ulaştı | Video 07.09.2025 | 10:26
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 28:46
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 06.09.2025 | 18:31
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Gece ziyaretleri artık Türkiye’nin 27 müze ve ören yerinde | Video 03:13
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: "Gece ziyaretleri artık Türkiye'nin 27 müze ve ören yerinde" | Video 06.09.2025 | 14:23
Bakan Yerlikaya: Dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı | Video 01:05
Bakan Yerlikaya: "Dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı" | Video 06.09.2025 | 08:45
Veysi Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafı: Dağıtmam için 100 bin lira verdiler 03:06
Veysi Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafı: Dağıtmam için 100 bin lira verdiler 05.09.2025 | 22:03
Esra Erol canlı yayında Fatih Aydın’ın otopsi raporunu açıkladı 02:23
Esra Erol canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı 05.09.2025 | 19:13
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurmuştu! Meslek lisesinden Örnek proje | Video 06:06
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurmuştu! Meslek lisesinden Örnek proje | Video 05.09.2025 | 11:50
Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den okul üniformaları açıklaması: Kayıt sırasında zorunlu bağış yok! | Video 25:24
Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul üniformaları açıklaması: "Kayıt sırasında zorunlu bağış yok!" | Video 05.09.2025 | 11:27
Son Dakika: Gürsel Tekin’den yeni yönetimle ilk mesaj: ’Göreve başladık’ dedi! Heyeti tanıttı | Video 02:13
Son Dakika: Gürsel Tekin'den yeni yönetimle ilk mesaj: 'Göreve başladık' dedi! Heyeti tanıttı | Video 05.09.2025 | 11:07
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 01:06
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 05.09.2025 | 08:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti 01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti 04.09.2025 | 23:10
Sarıyer’de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında 00:36
Sarıyer'de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında 04.09.2025 | 20:16
Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın 5 bin TL’ye mi çıkacak? | Video 06:34
Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın 5 bin TL'ye mi çıkacak? | Video 04.09.2025 | 12:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY