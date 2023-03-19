Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi | Video

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmeyen TOKİ konutlarını örnek yapı olarak gösterdi.