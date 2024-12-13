“Kalkan-35” operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde dün düzenlenen “Kalkan-35” operasyonlarında 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.
"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 438 personel, 8 bin 412 ekip ile 5 bin 396 noktada; 4 bin 327 metruk bina, 7 bin 475 umuma açık yer, 461 terminal ve 2 bin 987 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 250 yer kontrol edildi.
Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
“Kalkan-35” operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video 13.12.2024 | 08:33
00:48
CHP'li İBB'nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 12.12.2024 | 23:43
03:08
09:59
PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 12.12.2024 | 15:03
01:02
CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 12.12.2024 | 15:01
00:36
09:47
17:52
01:33
02:11
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 12.12.2024 | 10:26
03:19
00:04
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 11.12.2024 | 22:52
03:13
00:23
03:49
Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü anlattı: İşkence, tecavüz, infaz... 11.12.2024 | 17:44
34:49
Başkan Erdoğan: "Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür" | Video 11.12.2024 | 15:32
03:17
Bakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu | Video 11.12.2024 | 13:16
01:54
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor | Video 11.12.2024 | 10:54
05:51
00:44
4 ilde "Siberağ-11" operasyonu | Video 11.12.2024 | 08:37