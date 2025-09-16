Katar dönüşü, Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde dünyaya “İsrail’i durduracak güce sahibiz” mesajı verdi. Katar dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, CHP’deki iç karışıklığa da değinerek “Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekarlık, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde” dedi.