Kayseri’de kablo hırsızı kaçarken askeri alana girdi | Video

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na gece saat 04.00 sularında yüzü puşili bir kişi girdi. Talas Bulvarı üzerinden demir korkulukları aşarak birliğe doğru ilerleyen şüpheliyi polis fark etti. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Askeri birliğe yönelik terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile terörle mücadele şubesi ekipleri sevk edildi. Ağaçların altına yatarak gizlenen şüpheli, yapılan aramalar sonunda yakalandı. Üst aramasında bir flash bellek ele geçirilen şüphelinin Mehmet Özdemir olduğu anlaşıldı. Elleri arkadan kelepçelenen Özdemir polislere tepki göstererek "Ben çarşıya gidiyordum. Beni neden yaka paça gözaltına aldınız" dedi.

Mehmet Özdemir'in kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Hırsızlık suçundan da sabıkası bulunan Mehmet Özdemir'in askeri alana attığı çanta için ise olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.

Özel kıyafet giyerek çantaya fünye yerleştiren bomba imha uzmanı çantayı kontrollü olarak patlattı. Yapılan incelemede çantadan çalıntı kablolar çıktı. Mehmet Özdemir gözaltına alınırken çalıntı malları ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Özdemir'in kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Hırsızlık suçundan da sabıkası bulunan Mehmet Özdemir'in askeri alana attığı çanta için ise olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.



Özel kıyafet giyerek çantaya fünye yerleştiren bomba imha uzmanı çantayı kontrollü olarak patlattı. Yapılan incelemede çantadan çalıntı kablolar çıktı. Mehmet Özdemir gözaltına alınırken çalıntı malları ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



