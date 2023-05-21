Kılıçdaroğlu: "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" | Video

HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 2 haftalığına apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.