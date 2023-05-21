Kılıçdaroğlu: "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" | Video
HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 2 haftalığına apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
36:05
02:07
Başkan Arısoy’dan engelli Efe Tunahan’a TOGG sürprizi | Video 21.05.2023 | 15:16
00:28
Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü | Video 21.05.2023 | 16:06
21:25
05:31
İtalya'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor | Video 21.05.2023 | 15:15
00:50
01:58
01:59
00:44
00:16
Kemal Kılıçdaroğlu: "Özerkliği mutlaka getireceğim" | Video 21.05.2023 | 13:16
00:31
Kılıçdaroğlu: "Hastanede yatan PKK'lı'ya da gittik" | Video 21.05.2023 | 13:16
01:34
Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a övgü! "Şeref madalyası olarak takacak" | Video 21.05.2023 | 13:15
00:20
02:00
00:38
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne? | Video 20.05.2023 | 23:53
56:32
Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu | Video 20.05.2023 | 22:21
27:37
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video 20.05.2023 | 19:53
32:04
07:38