Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a övgü! "Şeref madalyası olarak takacak" | Video

DEFALARCA CANLI CANLI SÖYLEDİĞİ CÜMLELERİ YALANLAMA TELAŞI! Seçmenin aklıyla alay edercesine, henüz birkaç gün öncesini bile yalanlayacak noktaya gelen Kılıçdaroğlu'nun ibretlik durumu görenleri hayrete düşürüyor.