Kılıçdaroğlu’nun "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" çıkışı adaylık ilanı mı? | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir kampında adaylık ilanı gibi açıklamaya imza attı. “Hiç bir şey beni yolumdan çeviremez'' diyen Kılıçdaroğlu, partililere ''Gerçekten benimle misiniz'' diye sordu. O soruya, isimleri adaylık için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan jet hızıyla yanıt geldi. İki belediye başkanı da sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu'na ''Yanınızdayız'' mesajları paylaştı. Bu da ''CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti'' şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çağrısı CHP'de nasıl yankılandı? Millet İttifakı'nın diğer üyeleri nasıl tepki verecek? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı..